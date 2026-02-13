Pitbull si scaglia contro una bimba di 2 anni e la azzanna: come sta la piccola, trasferita al Bambino Gesù

Si è scagliato sulla bambina e l’ha scaraventata contro il muro: è quanto successo a Ceccano. Il pitbull è stato ucciso a coltellate.

Paura a Ceccano dove una bimba è stata aggredita da un cane di razza pitbull mentre si trovava a casa della nonna materna. I fatti risalgono alla serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2025, quando il cane si è avvicinato alla bambina e si è scagliato su di lei facendola sbattere contro un muro e azzannandola. La piccola, di appena due anni, è stata prontamente salvata dalla nonna mentre il compagno della donna ha raggiunto il pitbull e lo ha colpito con un coltello, fino ad ucciderlo.

L'allarme è scattato immediatamente e la bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove si trova ancora adesso, ricoverata in reparto, come appreso da Fanpage.it.

Come sta la bimba aggredita da un pitbull a Ceccano

Non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorritori e la piccola è stata trasportata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma a bordo dell'eliambulanza. Una volta raggiunta la struttura sanitaria, le ferite riportate sono state valutate con un codice giallo: fortunatamente non rischia di perdere la vita. A quasi ventiquattr'ore dai fatti, come appreso da Fanpage.it, la piccola si trova in buone condizioni.

La bimba è stata ricoverata in reparto. Ha riportato fratture e ferite da morso all'arto superiore. Nei prossimi giorni i medici visiteranno nuovamente la piccola e valuteranno i trattamenti a cui sottoporla in base alle condizioni delle lesioni riportate.

Azzanna una bimba di due anni: cane ucciso a coltellate nel Frusinate

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, a Ceccano, in provincia di Frosinone. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, a casa della nonna della bimba, dopo la telefonata al 112, sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di Frosinone insieme agli operatori del personale del pronto soccorso del 118. Viste le ferite potenzialmente gravi riportate e la tenera età della piccola è stato richiesto l'intervento anche di un elisoccorso che si è alzato in volo e che ha portato la bambina fino a Roma, dove è stata accolta all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Prima del loro arrivo, il compagno della nonna della bimba, preoccupato per l'incolumità della piccola e della sua, dopo aver riportato una ferita alla mano, si è armato di coltello e si è visto costretto a colpire il cane. I fendenti hanno provocato ferite che si sono rivelate fatali per l'animale, che è morto poco dopo.