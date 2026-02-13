Bimba di due anni azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull, il cane ucciso a coltellate

Paura a Ceccano, dove una bimba di due anni è stata azzannata da un pitbull. Ferito anche il compagno della zia intervenuto per salvarla, ha ucciso il cane a coltellate.

Immagine di repertorio

Una bambina di due anni è rimasta ferita dopo l'aggresione da parte di un cane di razza pitbull. Il grave episodio è avvenuto in un'abitazione nel Comune di Ceccano, in provinicia di Frosinone nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio. Da quanto si apprende la bimba non rischia di morire, soccorsa in codice giallo è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove si trova ricoverata.

Oltre alla piccola è rimasto ferito anche il compagno quarantunenne della zia, che l'ha soccorsa uccidendo il cane a coltellate. Presenti sul posto i carabinieri del Nor Sezione Radiomobile di Frosinone, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La bimba scaraventata a terra e contro un muro

Al momento dei fatti per quanto reso noto finora era poco prima delle ore 22.30, la bambina si trovava a casa della zia quando il cane, per cause non note, l'ha aggredita. Le si è scagliato contro azzannandola a un braccio, per poi scaraventarla a terra e contro un muro. A intervenire in soccorso della bimba è stato il compagno della zia, che ha cercato di staccare il cane da lei. L'uomo nel momento concitato ha afferrato un coltello e ha ferito il cane, riuscendo a liberare la piccola dalla sua morsa. Il pitbull poi è morto.

La bimba soccorsa con l'eliambulanza non rischia di morire

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per due persone rimaste ferite da un'aggressione da cane sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Gli operatori hanno preso in carico la bambina, trasportandola con l'eliambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Affidata alle cure dei medici, è stata ricoverata in codice giallo. Fortunatamente non rischia di morire, ha riportato alcune lesioni.

Fuori pericolo anche il quarantaduenne, soccorso e trasportato con l'ambulanza all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, per lui il codice verde. Sull'aggressione indagano carabinieri della stazione di Ceccano per ricostruire attentamente la dinamica dell'accaduto e per capire se il cane fosse custodito in maniera adeguata.