Pioggia si abbatte sulla capitale: a Roma bastano pochi minuti e le strade si allagano Bastano pochi minuti e le strade di Roma diventano fiumi: la pioggia, arrivata oggi da ovest ad est, ha stupito tutti e allagato alcune zone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Da Welcome to Favelas: a sinistra via Cristoforo Colombo.

Sono bastati pochi minuti per allagare le strade della capitale nella giornata di oggi, sabato 5 ottobre 2024. Con una Roma blindata per la manifestazione pro Palestina e i mezzi di trasporto pubblico in tilt per uno sciopero nazionale di 24 ore, una bomba d'acqua è arrivata nella capitale, in maniera totalmente imprevista. Secondo le previsioni, infatti, oggi sarebbe dovuto essere uno dei giorni di tregua dalle precipitazioni, ma così non è stato. E, fin dalla tarda mattinata di oggi, dalla zona ovest a quella ad est, le precipitazioni si stanno spostando, lasciando strade come fiumi e disagi.

Strade come fiumi a Roma dopo pochi minuti di pioggia

"Solito problema dei tombini attappati che anche dopo una pioggerella manda la città sott'acqua", è quanto scrive Welcome to Favelas su Instagram condividendo il video di un utente che si muove in auto, mentre la strada è già diventata come un fiume. "Gemmellaggio Roma Venezia", prova ad ironizzare qualcuno. Ma non è l'unica zona colpita.

Roma Anagnina, la strada allagata. Da Welcome to Roma.

Una situazione simile si è verificata lungo via Cristoforo Colombo: "Ha piovuto due minuti ed eccoci qua, tutti fermi", dice un altro, dopo aver percorso un tratto di strada dove si è formata una grande pozza di acqua. "Oggi non era neanche prevista la pioggia, stamattina c'era il sole: eppure sta diluviando", dicono dalla zona sud ovest della capitale.

Quando smette di piovere oggi a Roma

Rovesci sparsi, da ovest ad est, nella giornata di oggi. Poi un breve miglioramento, appena due giorni prima che tornino i temporali a Roma e su tutta la regione Lazio. Secondo le attuali previsioni meteorologiche, le prossime precipitazioni ingenti sono attese per martedì 8 ottobre 2024.