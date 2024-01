Piogge e temporali, nel Lazio è allerta meteo fino a domani sera Dal pomeriggio di oggi, 6 gennaio, e per le successive 18 – 24 ore, sul Lazio sono previste piogge e temporali. Lunedì 8 gennaio dovrebbe tornare il sereno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

L'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dal pomeriggio di sabato 6 gennaio 2024, e per le successive 18-24 ore su tutta la regione, dove si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori meridionali".

Da sabato 6 gennaio il maltempo si è abbattuto su tutto il Lazio, con forti piogge e rovesci che continueranno anche nelle prossime ore. Nonostante questo, le temperature medie sulla regione sono abbastanza alte, con massime che nella città di Roma arrivano anche a quindici gradi. Nei prossimi giorni, insieme al perdurare delle piogge, si abbasseranno un po' le temperature, arriveranno anche a undici gradi di massima. Non ci sarà però un calo drastico tale da portare le temperature effettivamente a un livello invernale: ancora per una settimana almeno, il clima sarà gradevole ed eccezionalmente mite per la stazione in corso.

Allerta meteo nel Lazio: piogge e temporali

Secondo quanto riportato anche da ilmeteo.it, infatti, la giornata di domani sarà caratterizzata da pioggia anche persistente, con temperature tra undici e tredici gradi, con lo zero termico che si attesterà alle 20 a 1650 metri. I venti, invece, soffieranno per lo più moderati e non dovrebbero costituire particolari problemi a causa della loro intensità.

In generale gran parte della penisola sarà caratterizzata nelle prossime ore da forti temporali a causa dell'elevata circolazione depressionaria, che dovrebbe però diminuire a partire dalla serata di domenica 7 gennaio, portando una pausa dal brutto tempo che dovrebbe durare almeno 48 ore.