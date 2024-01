Picchia la moglie davanti le figlie piccole, poi aggredisce gli agenti: arrestato 42enne L’ennesimo episodio di violenza contro le donne è avvenuto a Frosinone. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere dopo aver picchiato la moglie e gli agenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Ha picchiato la moglie davanti le figlie minorenni e poi, una volta arrivati sul posto, anche i poliziotti. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza contro le donne che avviene nel Lazio: la maggior parte di questi in famiglia, reiterati nel tempo, a opera di compagni o ex mariti.

I fatti sono avvenuti mercoledì in un appartamento in provincia di Frosinone. A chiamare i poliziotti è stata la moglie dell'uomo, che ancora una volta era stata aggredita fisicamente davanti le figlie minori. Quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato la donna ferita, le figlie terrorizzate, e l'uomo completamente agitato. Tanto che, di punto in bianco, ha preso a calci e pugni i poliziotti, insultandoli e minacciandoli di morte. Con non poca difficoltà lo hanno bloccato e arrestato, portandolo in commissariato.

La donna, che è stata portata in ospedale con un trauma cranico, ha raccontato agli agenti che da quattro anni i rapporti con il marito si erano deteriorati, e che da qualche giorno avevano deciso di separarsi. Proprio questa decisione ha provocato un aumento delle violenze e dei comportamenti aggressivi, culminati con l'ennesimo pestaggio davanti le figlie. Nelle ore successive, dopo essere uscita dall'ospedale, ha formalizzato la denuncia contro l'uomo, che è stato portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non avendo nessun parente disposto a ospitarlo, non ha potuto infatti usufruire degli arresti domiciliari.