Picchia e umilia la compagna e figlia di 3 anni: divieto avvicinamento e braccialetto elettronico Picchiava e umiliava la compagna da anni, anche davanti alla figlia piccola: disposto per un 42enne il divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico.

A cura di Beatrice Tominic

È fuggita di casa in piena notte dopo l'ennesima aggressione da parte del compagno: è successo nella nottata del 29 ottobre scorso quando una donna di 36 anni di Guidonia Montecelio, comune vicino Roma, ha raggiunto il commissariato della Polizia di Stato di San Basilio, spaventata dopo essere stata picchiata dal convivente. Non appena arrivata in commissariato, gli agenti hanno scoperto che non si trattava della prima violenza che subiva da parte del compagno.

L'arrivo nel commissariato

Non appena arrivata in commissariato, i poliziotti hanno accolto la donna, l'hanno confortata e rassicurata: si trovava in un forte stato di agitazione. La Procura di Tivoli ha disposto immediatamente un approfondimento investigativo e affidato il compito al pool specializzato nella violenza di genere e di minori del commissariato. A seguito delle indagini nei confronti dell'uomo, gravemente indiziato di pesanti maltrattamenti familiari, è scattato la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione di braccialetto elettronico di controllo per tutelare sia la donna che la bambina.

I maltrattamenti sulla moglie e la figlia di 3 anni

Non era la prima volta che S. A., un uomo di 42 anni residente a Guidonia Montecelio, picchiava la compagna. Da anni il 42enne maltrattava la convivente 36enne e la loro figlia, di appena tre anni. Proprio da tre anni l'uomo portava avanti un comportamento violento, minaccioso e molesto nei confronti della donna, spesso davanti agli occhi della piccola. In casa si respirava un clima doloroso e avvilente: il 42enne picchiava e umiliava la compagna che, assoggettata al 42enne, aveva iniziato a vivere nella paura.