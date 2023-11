Peter Reithofer morto precipitando dal ponte dell’Isola Tiberina: “Forse stava facendo un selfie” Peter Reithofer è morto in seguito a una misteriosa caduta da Ponte Garibaldi, nei pressi dell’Isola Tiberina. Il corpo del giovane è stato recuperato alle 18 di lunedì 13 novembre.

A cura di Enrico Tata

Peter Reithofer aveva 23 anni e si trovava a Roma per una vacanza studio all'università La Sapienza. È morto in seguito a una misteriosa caduta da Ponte Garibaldi, nei pressi dell'Isola Tiberina. Il corpo del giovane è stato recuperato alle 18 di lunedì 13 novembre, ma nessuno sembra aver assistito alla dinamica e in zona non ci sono telecamere che possano aiutare le indagini delle forze dell'ordine.

Peter è caduto per via di una distrazione oppure si è trattato di un gesto estremo? Si è voluto togliere la vita? Queste le piste seguite dagli inquirenti. Secondo una prima ipotesi, ancora tutta da confermare, il ragazzo potrebbe essere caduto mentre stava scattando un selfie. Forse si è distratto con lo smartphone in mano, seduto sul muretto, ed è precipitato sulla banchina del Tevere. Un volo che non gli ha lasciato scampo.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Roma Trastevere. Un altro dettaglio consiste nel fatto che Reithofer non aveva con sé alcun documento di riconoscimento. Una scelta consapevole o una dimenticanza?

Chi lo conosceva ha descritto agli inquirenti un ragazzo riservato e molto introverso. "Ma nulla faceva pensare ad una sua volontà di togliersi la vita". Tra l'altro, pochi giorni prima della tragedia erano venuti a trovarlo a Roma due amici tedeschi, che aveva conosciuto all'università ad Acquisgrana.

"Lunedì pomeriggio non eravamo con lui. Stavamo in università. Lo abbiamo visto prima di uscire, ci ha salutato. Più tardi lo abbiamo chiamato più volte ma lui non ha risposto mai", hanno detto agli investigatori.

Nella stanza presa in affitto da Peter non sono stati trovati indizi di alcun tipo, né bigliettini che possano fornire una spiegazione alla sua morte.