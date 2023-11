Precipita da Ponte Garibaldi, morto un ragazzo di 20 anni a Roma: si indaga sulle cause Sul posto sono arrivate diverse pattuglie del Reparto Tutela Fluviale della Polizia di Roma Capitale e personale della Polizia di Stato. Indagini in corso.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 20 anni è morto a Roma dopo essere precipitato da Ponte Garibaldi, all'altezza dell'isola Tiberina. L'età non è ancora stata confermata ufficialmente, come la sua identità. Sono tuttora in corso accertamenti per identificare il giovane. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie del Reparto Tutela Fluviale della Polizia di Roma Capitale e personale della Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti per primi i vigili urbani intorno alle 17,45 di oggi.