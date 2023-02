Persona sui binari della metro A, attivati i soccorsi: interrotta tratta tra Termini e San Giovanni Al momento non è chiaro quando la circolazione potrà tornare alla normalità. La metro A è stata interrotta per prestare soccorso a una persona sui binari a Vittorio Emanuele.

È stata interrotta la tratta della metro A tra Termini e San Giovanni in entrambe le direzioni. Lo ha annunciato Atac poco fa, spiegando che il blocco del servizio è dovuto al soccorso di una persona sui binari alla stazione Vittorio Emanuele. Atac ha spiegato che saranno attivate navette sostitutive che partiranno da Termini e si fermeranno a piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto e via La Spezia.

Soccorsi alla stazione Vittorio Emanuele

Al momento non è chiaro quando la circolazione potrà tornare alla normalità, né le condizioni della persona soccorsa sui binari della metro. Sul posto sono presenti, oltre agli addetti Atac, anche i Vigili del Fuoco, la Polizia e l'ambulanza. Le persone che si trovavano a bordo della metro sono state fatte scendere e uscire dalla stazione, in modo da consentire le operazioni dei soccorritori.

Caos e disagi per i pendolari

Inevitabilmente per i cittadini la chiusura della tratta tra Termini e San Giovanni ha comportato un forte disagio e l'impossibilità di spostarsi agevolmente proprio nelle ore più di punta. Le navette, come spesso accade in queste occasioni, sono state letteralmente prese d'assalto dai passeggeri, e in tanti stanno aspettando il loro turno nel piazzale delle stazioni dove fermano i bus.

Il ferito portato all'ospedale San Giovanni

Secondo quanto dichiarato dai Vigili del Fuoco in una nota, la persona ferita è stata portata in codice rosso all'ospedale San Giovanni, dove è stata presa in carico dai medici. L'incidente, avvenuto verso le 9.25 di questa mattina, è avvenuto in direzione Anagnina. La dinamica è ancora poco chiara: da capire se sia stato un tentativo di suicidio oppure un incidente.