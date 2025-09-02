Persona morta sotto un treno a San Paolo. Chiusa la metro B in entrambe le direzioni

Una persona è morta investita da un treno della metro B nella stazione San Paolo in via Giustiniano Imperatore. È successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 settembre. La linea B della metropolitana è chiusa per consentire l'intervento dei soccorritori. Da quanto si apprende si tratterebbe di un suicidio: la persona si sarebbe lanciata sui binari e il convoglio l'ha travolta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti e del Commissariato Colombo.