Perseguita la ex e picchia il nuovo fidanzato di lei: arrestato Un 42enne è finito in carcere per atti persecutori per aver aggredito e picchiato il nuovo fidanzato della ex e aver litigato con lei.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Perseguitava l'ex compagna che l'aveva lasciato, arrivando a picchiare il nuovo fidanzato di lei. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ostia hanno arrestato un uomo italiano di quarantadue anni, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e l'uomo resta in carcere fino al processo. Dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

Ha picchiato il nuovo compagno della ex

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i fatti sono avvenuti all'interno di un'abitazione in via Domenico Morelli sul litorale Sud di Roma proprio durante le festività natalizie. A chiamarli è stata una donna, che ha chiesto aiuto al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento. La donna ha raccontato quanto sarebbe accaduto con il suo ex compagno, il quale avrebbe picchiato il suo nuovo fidanzato per poi litigare con lei.

L'ex a dire della donna non si era rassegnato alla fine della loro relazione, da mesi aveva un comportamento violento nei suoi confronti, continuava a farle sentire la sua presenza indesiderata opprimendola e minacciandola. Fino ad arrivare ad aggredire il suo nuovo fidanzato e a litigare animatamente con lei.

L'aggressore è in carcere

I carabinieri hanno ascoltato il racconto della donna, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma nelle ore scorse hanno arrestato il quarantaduenne e lo hanno portato nel carcere di Roma Regina Coeli. L'uomo al momento si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del processo e il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha stabilito che deve restare in carcere.