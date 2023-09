Perdita sulla Gianicolense, nelle case è tornata l’acqua: scuole aperte e bus deviati I tecnici di Acea sono al lavoro per riparare la perdita d’acqua che ieri ha determinato l’allagamento della Gianicolense a Roma. L’acqua, intanto, è tornata in tutte le abitazioni del quartiere.

A cura di Enrico Tata

Il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, ha annunciato su Facebook che i tecnici di Acea hanno individuato la perdita idrica che ieri ha determinato l'allagamento della Gianicolense. La riparazione, tuttavia, richiederà alcune ore di lavoro.

Le buone notizie sono che le scuole sono state tutte regolarmente aperte e l'acqua è tornata nelle case degli abitanti del quartiere. "Rialimentata l’acqua per tutti, non ci sono segnalazioni di mancanze o basse pressioni. Il lavoro è in corso e finirà in giornata", ha spiegato Tomassetti.

Le linee di autobus Atac H, 8, 791 e 192 continuano a essere deviate su via Ramazzini.

Emiliano Castellino, assessore al Municipio XI, ha informato che "a causa dell'immensa quantità d'acqua e fango che fino a notte inoltrata si è riversata in strada dalla perdita idrica sulla Circonvallazione Gianicolense, via Portuense al momento è chiusa al traffico all’altezza di via Quirino Majorana.Ama è al lavoro per rimuovere i detriti e ripristinare le condizioni di sicurezza sulla strada, vi aggiornerò appena la strada sarà riaperta".

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri, giovedì 21 settembre, quando la Gianicolense è diventata, letteralmente, un fiume in piena a causa della rottura di una tubatura. Sul posto sono arrivati immediatamente i tecnici di Acea, che hanno lavorato tutta la notte per individuare l'origine del problema. La causa della rottura, invece, ancora non è stata resa nota. L'area è stata immediatamente transennata, ma la rottura ha determinato un'importante perdita di pressione idrica, con molte abitazioni del quartiere che sono rimaste senz'acqua fino alla mattinata di oggi.