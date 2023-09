Video di

Si rompe un tubo e la Gianicolense diventa un fiume: strada chiusa, nelle case manca l’acqua Perdita idrica a Monteverde: circonvallazione Gianicolense diventa un fiume. Tecnici dell’Acea sul posto, a causa dell’abbassamento di pressione manca acqua nelle case. Strada chiusa e bus deviati.

A cura di Beatrice Tominic

La perdita d’acqua sulla Gianicolense, foto dal video di Welcome to Favelas.

Via Gianicolense nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, diventa un fiume: l'acqua scorre fra le ruote delle automobili, fra i motorini parcheggiati e le persone. C'è chi aspetta la fermata dell'autobus con i pantaloni zuppi e c'è chi attraversa la strada a piedi nudi, con le scarpe bagnate in mano. La metà della carreggiata che passa davanti all'ospedale San Camillo e che da Monteverde porta verso l'Aurelio è colma d'acqua che scorre: la causa è una perdita idrica.

Tubo rotto a Monteverde: abbassamento di pressione, abitazioni senza acqua

Nessuna bomba d'acqua: la causa è un tubo rotto della rete idrica. Come spiegano dal XII Municipio, a causa della perdita si registra un abbassamento di pressione sul quadrante San Camillo – Gianicolense, con conseguente mancanza di acqua nelle case. "Siamo sul posto con Acea per individuare l'origine della perdita e risolvere quanto prima la questione", tranquillizzano.

Chiusa circonvallazione Gianicolense, deviati i bus

Per risolvere la situazione, nel frattempo, i vigili del fuoco hanno deciso di chiudere via Gianicolense in entrambe le direzioni all’altezza di via di Monteverde. Lo stop alla circolazione permetterà ai tecnici di Acea, già sul posto, di intervenire sulla conduttura esplosa. Di conseguenza, sono deviati i percorsi dei bus che attraversano quella zona, come il BUS8 e l'H.

Il video online

Pubblicato online, il video ha ricevuto molte reazioni da parte degli utenti. "Incredibile, ora si allaga senza pioggia", commenta qualcuno che si era allarmato per l'allerta gialla per il maltempo prevista in questi giorni. "Che sia un lavaggio previsto per l'operazione strade pulite di Roma?", ironizza un altro utente, prima che un terzo faccia eco, citando le famose terme de Monteverde. E l'ultimo conclude con una proposta per tutti: "Andiamo a fare surf".