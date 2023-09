Allerta maltempo a Roma e nel Lazio domani: temporali, grandinate e forti raffiche di vento Temporali in arrivo a Roma e nel Lazio. L’avviso di allerta gialla emesso dalla Protezione Civile è valido dalle prime ore del mattino e per le successive 18-24 ore.

A cura di Enrico Tata

Allerta maltempo a Roma e nel Lazio anche per la giornata di domani, venerdì 22 settembre. L'avviso di allerta gialla emesso dalla Protezione Civile è valido dalle prime ore del mattino e per le successive 18-24 ore.

Allerta gialla nel Lazio per domani e dopodomani: temporali in arrivo

Stando a quanto si apprende, si prevedono su tutto il territorio regionale precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni, fa sapere in una nota la Protezione Civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Stando alle ultime previsioni dei meteorologi, le precipitazioni di forte intensità si registreranno soprattutto nella notte tra venerdì e sabato e nelle prime ore del mattino di sabato, con forti temporali in arrivo a Roma tra le 2 e le 6 del mattino. Nella giornata di domani, invece, la pioggia colpirà soprattutto, nel pomeriggio, la provincia di Latina e quella di Frosinone. Altrove il tempo sarà meno perturbato.

Crollo delle temperature: le minime scendono a 15 gradi nel weekend

Per quanto riguarda le temperature, un calo marcato si registrerà soprattutto nella giornata di sabato e, ancora di più, in quella di domenica. Sabato le temperature massime scenderanno a 25 gradi, mentre domenica toccheranno i 24 gradi. Sul fronte delle minime, 17 gradi sabato e 15 domenica. Insomma, l'autunno farà la sua comparsa per la prima volta dopo questa lunga estate 2023.

Già da domenica mattina, comunque, dovrebbe tornare il cielo sereno sulla Capitale, ma le temperature si manterranno fresche anche nel corso della prossima settimana.