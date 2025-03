Perde il controllo della moto e si schianta sulle auto in sosta: grave motociclista 35enne

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Paura in zona Valle Aurelia, a Roma, nella mattina di oggi, lunedì 3 marzo 2025. Un motociclista ha perso il controllo del veicolo in sella a cui viaggiava e si è schiantato su tre automobili in sosta. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati caschi bianchi e personale del pronto soccorso sanitario del 118: trasferito in ospedale, è grave.

Lo schianto sulle automobili in sosta: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nella mattina di oggi, lunedì 3 marzo 2025, verso le ore 7.30, nel quartiere Aurelio, nel quadrante nord ovest della capitale in piazzale Gregorio VII all'incrocio con via Sergio I. Non appena avvenuto il terribile incidente, è scattato immediatamente l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i caschi bianchi.

Sul luogo dello schianto sulle automobili parcheggiate al lato della strada, sono arrivati sia gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Prati che quelli del XIII gruppo Aurelio. I primi si sono occupati della gestione della viabilità, congestionata come ogni giorno nella zona e a quell'ora. I secondi, invece, hanno iniziato immediatamente a svolgere i rilievi.

La dinamica dell'incidente a Roma: cosa sta il centauro ferito

Gli agenti si sono messi subito a svolgere i rilievi per cercare di chiarire cosa possa essere successo al motociclista. Secondo i primi accertamenti, l'uomo si trovava in sella al veicolo, una moto Honda Sh 150, quando avrebbe perso il controllo del veicolo e si è schiantato con tre automobili in sosta. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto e non si è ancora riusciti a risalire alle ragioni che avrebbero fatto perdere il controllo della moto al centauro che è rimasto gravemente ferito nello schianto.

Si tratta di un uomo di 35 anni che ha riportato gravi ferite dall'impatto con le automobili. Con gli agenti della polizia locale sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo nel vicino policlinico Agostino Gemelli. Le sue condizioni sono state valutate con un codice rosso.