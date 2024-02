Trasporto pubblico a Roma

Perché le fermate Spagna e Ottaviano della Metro A di Roma chiuderanno e quando scatta lo stop Le stazioni della Metro A di Roma Ottaviano e Spagna chiuderanno per lavori di rinnovo in vista del Giubileo 2025. Ottaviano chiuderà per 50 giorni e Spagna per 80 giorni. Quando scatteranno le chiusure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Il Comune di Roma ha annunciato altri lavori in vista del Giubileo del 2025, che coinvolgeranno alcune stazioni della Metro A. In particolare la stazione di Ottaviano chiuderà per 50 giorni e quella di Spagna chiuderà per 80 giorni per il restyling delle due fermate. Le date esatte dei giorni di chiusura non sono state ancora rese note dal Campidoglio, ma probabilmente i cantieri cominceranno tra la primavera e l'estate. Non solo: nello stesso periodo prevista nuovamente la chiusura anticipata della Metro A alle 21 e la chiusura di tutte le linee di tram di Roma per cinque mesi, da maggio a metà ottobre 2024.

Per quanto tempo chiuderanno le fermate Spagna e Ottaviano della Metro A

L'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha annunciato la chiusura per rinnovamento di alcune importanti stazioni della Metro A. Si tratta delle stazioni Spagna, Ottaviano e Cipro. Per quest'ultima non sono previsti lavori, ma la stazione di Ottaviano chiuderà per 50 giorni e la stazione Spagna per 80 giorni, cioè meno di due mesi la prima e quasi tre mesi la seconda. "Daremo le comunicazioni per tempo" sulle date, ha detto l'assessore Patanè. È probabile che i lavori si svolgano tra la primavera e l'estate 2024.

Nel 2026, invece, partiranno i lavori nella stazione di San Giovanni, dove verrà realizzato il passaggio diretto tra la Metro C e la Metro A. Attualmente bisogna salire a livello dei tornelli, uscire e rientrare.

Chiusura alle 21 della tratta Ottaviano-Battistini della Metro A per lavori

A breve, probabilmente in estate, la Metro A chiuderà di nuovo in anticipo alle ore 21 nei giorni centrali della settimana, con esclusione, probabilmente, del venerdì e del sabato, quando continuerà ad effettuare il servizio fino alla notte.

Dopo la chiusura per lavori Anagnina-Ottaviano, adesso sarà interessata dai lavori di sostituzione dei binari la tratta Ottaviano-Battistini. Sebbene la chiusura anticipata sia terminata lo scorso 8 dicembre, i lavori sulla prima tratta non sono stati ancora terminati del tutto. A fine gennaio Atac ha annunciato che doveva essere completata ancora la sostituzione dei binari tra le stazioni Flaminio, Lepanto e Ottaviano.

Anche i tram di Roma si fermeranno per cinque mesi

Nello stesso periodo interessato dai lavori sulla Metro A, chiuderanno tutte le linee di tram gestite da Atac a Roma. Per cinque mesi, da maggio a metà ottobre 2024, tutte le linee tranviarie saranno sostituite integralmente da bus navetta. Il motivo è legato ai lavori di riqualificaizione del deposito dei tram a Porta Maggiore.