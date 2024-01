Il sindaco Gualtieri smentito sui lavori ai binari della Metro A di Roma: non sono terminati A dicembre il sindaco Gualtieri ha annunciato la conclusione dei lavori di sostituzione dei binari nella tratta Anagnina-Ottaviano della Metro A. Ma non è così. L’ex assessora 5 S Meleo: “Forse soltanto un errore di comunicazione, ma il sindaco ha detto una cosa non vera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Lo scorso 12 dicembre il sindaco Gualtieri ha annunciato la riapertura serale, dopo le 21, della Metro A. Questo è stato possibile, ha detto il primo cittadino, grazie alla conclusione dei lavori di sostituzione dei binari nella tratta Anagnina-Ottaviano. Ma non è così.

I lavori sono tuttora in corso e devono ancora essere completati. Non solo: l'assessore Patanè ha ribadito ufficialmente che la Metro A a breve tornerà a terminare il servizio alle ore 21, perché sono in programma i lavori di sostituzione dei binari nella tratta Ottaviano-Battistini.

Meleo (M5S): "Sindaco ha mentito, lavori su binari Metro A sono tuttora in corso"

Su sollecitazione dell'ex assessora ai Trasporti, Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, la direzione di Atac ha confermato che neanche i lavori sulla prima tratta, Anagnina-Ottaviano, sono stati conclusi, al contrario di quanto aveva annunciato il sindaco.

"Sui lavori sulle infrastrutture, l'interruzione del servizio alle ore 21, consentiva di avere la disponibilità delle ore notturne per intervenire sul cantiere. Nonostante il ritorno all'orario normale, abbiamo continuato a fare operazioni su una serie di attività", ha spiegato il direttore operativo di Atac, Paolo Carrillo, intervenuto nel corso di una riunione della Commissione Mobilità. "Nonostante l'interruzione della fascia oraria notturna, abbiamo continuato a lavorare e stiamo continuando a lavorare, con una disponibilità di ore inferiore".

Quindi, in sostanza, sono stati terminati i lavori? La risposta ufficiale di Atac è no. I binari sono stati completamente sostituiti fino alla stazione di Piazza di Spagna, ma deve essere ancora completata la tratta che comprende le stazioni Flaminio, Lepanto e Ottaviano. Insomma, i lavori sono tutt'altro che conclusi, nonostante le dichiarazioni del sindaco dello scorso dicembre.

"Sto vedendo un video pubblicato da Gualtieri a dicembre, in cui annunciava la conclusione dei lavori. Forse soltanto un errore di comunicazione, ma il sindaco ha detto una cosa non vera", ha dichiarato Meleo.

A breve la Metro A di Roma chiuderà nuovamente alle ore 21

L'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha ricordato di aver ereditato una situazione, soprattutto per quanto riguarda il trasporto su ferro, simile a un ‘treno deragliato', per utilizzare una metafora. "Per le feste di Natale, la metropolitana ha ripreso a lavorare fino alle 23.30 nei giorni feriali, ma noi adesso dobbiamo continuare a lavorare sui binari più nuovi, che risalgono agli anni '90, cioè la tratta Ottaviano-Battistini. Nel corso del 2024 dovremo continuare a lavorare e torneremo alla chiusura anticipata alle ore 21".

Secondo l'ex assessora Meleo, "è vero che c'è stato un accumulo di manutenzione, tamponata con piccole sostituzioni. Il programma di manutenzione, però, è interamente un lascito della nostra amministrazione. Quindi è corretto dire che c'erano lavori arretrati da fare, ma l'appalto è stato portato a termine dall'amministrazione Raggi".