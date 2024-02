Da quando scatta lo stop dei tram Atac a Roma e perché resteranno fermi per cinque mesi Per cinque mesi, da maggio a metà ottobre 2024, chiuderanno tutte le linee di tram gestite da Atac a Roma. Il motivo è legato ai lavori di riqualificazione del deposito dei tram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Da maggio a metà ottobre tutte le linee di tram di Roma chiuderanno e non effettueranno il servizio. Lo ha annunciato nel corso di una riunione della commissione capitolina Mobilità l'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, novità riportata anche sul sito di Roma Mobilità. Per cinque mesi i cittadini della Capitale, quindi, dovranno fare a meno dei tram, che presumibilmente saranno sostituiti da bus navetta. Saranno coinvolte le cinque linee di tram: linea 2, linea 3, linea 5, linea 8, linea 14 e linea 19.

Quali sono le linee di tram che chiuderanno da maggio a ottobre 2024

Attualmente Atac gestisce cinque linee di tram e tutte chiuderanno da maggio 2024 a metà ottobre 2024:

Linea 2 Piazzale Flaminio – piazza Mancini

Linea 3 Stazione Trastevere – Valle Giulia

Linea 5 Gerani – Termini

Linea 8 Casaletto – piazza Venezia

Linea 14 Togliatti – Termini

Linea 19 Gerani – Piazza Risorgimento/San Pietro

Perché chiuderanno tutte le linee tranviarie di Roma per cinque mesi

Sono ancora in corso i lavori per il rifacimento dei binari dei tram ed entro il 2024 saranno completati tutti i 18 lotti in cui è stata suddivisa la rete tranviaria.

Da maggio 2024 a metà ottobre 2024 chiuderanno tutte le linee tranviarie perché deve essere riqualificato il deposito di Porta Maggiore, che dovrà ospitare i nuovi tram acquistati da Atac. Questo comporterà la chiusura di tutte le linee tranviarie, ma allo stesso tempo consentirà di terminare tutti i lavori sui binari nei lotti mancanti. "Questo ci consentirà di avere al termine della riqualificazione del deposito di Porta Maggiore, tutte le linee pronte e funzionanti per il Giubileo".

È stata inoltre bandita la gara per un nuovo deposito tranviario in via Severini, che ospiterà 80 convogli e sarà il deposito centrale. Per quanto riguarda i lavori sui binari del tram 8, la prima parte si è conclusa nel 2023, ma sono in programma altri lavori nel 2024 in via Arenula e su Ponte Garibaldi.

In arrivo 121 nuovi tram da 215 passeggeri ciascuno

Atac ha concluso l'acquisto di 121 nuovi tram, la gara di appalto si è conclusa ed è stata aggiudicata all'azienda spagnola Caf. Quaranta convogli viaggeranno con la sola linea elettrica aerea e altri 81 con linea elettrica e anche a batteria. Saranno convogli lunghi 33 metri, bidirezionali, e potranno ospitare circa 215 passeggeri ciascuno. Arriveranno nella primavera del 2025, in pieno Giubileo, al ritmo di due al mese. Così stabilisce la gara d'appalto, ma la speranza del Campidoglio è di arrivare a tre forniture ogni mese.

Le nuove tramvie di Roma

Come noto, sono in fase di realizzazione altre linee tramviarie. Due fanno parte dei progetti finanziati con i fondi Pnrr: la Termini-Vaticano-Aurelio, in fase di progettazione definitiva con in corso un tavolo di consultazione con i cittadini della durata di un mese, e la tramvia Togliatti, che partirà da Ponte Mammolo (linea B della metro) fino ad arrivare a Subaugusta (linea A). Questa linea è in fase di progettazione definitiva e l'obiettivo è quello di realizzarla entro giugno 2026.