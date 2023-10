Metro A Roma: orari, mappa delle fermate e biglietti della linea arancione La Metro A di Roma, la linea arancione, ha 27 stazioni. Attualmente l’orario di chiusura dalla domenica al giovedì è anticipato alle ore 21, mentre il venerdì e il sabato l’ultima partenza da capolinea è in programma all’1.30.

La Metro A di Roma, la seconda linea di metropolitana inaugurata nella Capitale, collega la città da Nord-Ovest a Sud-Est, con un percorso che va dalla stazione Battistini, quartiere Primavalle, ad Anagnina. In tutto la Metro A ha 27 stazioni e due sono stazioni di interscambio con le altre linee della metro: Termini con la Metro B e San Giovanni con la Metro C. A causa di lavori in corso, questo è l'orario ridotto valido dalla domenica al giovedì: prima partenza 5:30, ultima partenza 21:00, poi bus navetta fino ale 23.30. Il venerdì ed il sabato ultima partenza dai capolinea all'1.30.

La Metro A è stata ufficialmente inaugurata il 16 febbraio 1980 dall'allora sindaco Luigi Petroselli. In occasione del Giubileo del 2000 sono state inaugurate le stazioni Valle Aurelia, Baldo Degli Ubaldi, Cornelia e Battistini. Attualmente è allo studio un prolungamento a Nord Ovest, con le stazioni di Torrevecchia e Casalotti/Casal Selce.

Metro A di Roma: mappa e orari

A causa di lavori per il rinnovo dei binari sulla Metro A, fino a dicembre 2023 gli orari del servizio sono modificati: dalla domenica al giovedì la prima partenza è in programma alle 5.30 con ultima partenza alle ore 21. Successivamente, fino alle 23,30, sono in funzione le navette sostitutive. Il venerdì e il sabato l'ultima partenza è in programma all'1.30 con prima partenza sempre alle ore 5.30.

La Mappa della Metro A di Roma

Le fermate e le stazioni della Metro A di Roma

Questo è l'elenco delle fermate della Metro A di Roma (la linea è caratterizzata dal colore arancione):

Anagnina

Cinecittà

Subaugusta

Giulio Agricola

Lucio Sestio

Numidio Quadrato

Porta Furba

Arco di Travertino

Colli Albani

Furio Camillo

Ponte Lungo

Re di Roma

San Giovanni

Manzoni

Vittorio Emanuele

Termini

Repubblica

Barberini

Spagna

Flaminio

Lepanto

Ottaviano

Cipro

Valle Aurelia

Baldo degli Ubaldi

Cornelia

Battistini

Costo dei biglietti e dove acquistarli

Il biglietto ordinario per la Metro A, BIT, costa 1,5 euro e ha una validità di 100 minuti dalla prima timbratura. Sulle linee metro è valido per una sola corsa, ma anche su più linee, senza però uscire dai tornelli per effettuare il cambio di linea Metro A-Metro B-B1, e oltrepassando i tornelli per effettuare il cambio di linea Metro A-Metro C.

È possibile acquistare il biglietto per la metro nelle rivendite autorizzate (tabaccai ed edicole), nelle biglietterie Atac, attraverso le biglietterie automatiche nelle stazioni della Metro, con il servizio Sms&go se sei un cliente Tim, Vodafone e Windtre inviando un messaggio con scritto BIT al numero di Atac 48018.

Altre due soluziioni sono il servizio B+ sugli smartphone e con il servizio tap&go, cioè appoggiando la carta di pagamento contactless direttamente ai tornelli delle stazioni.