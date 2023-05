Per la perizia nessun colpevole sulla morte del neonato al Pertini, la mamma: “Sono scioccata” La mamma del neonato morto al Pertini ha commentato l’esito della perizia svolta dal consulente della Procura che non individua alcun responsabile. “Sono scioccata, non mi hanno aiutata”.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Sono scioccata" è la prima frase che la mamma del neonato morto all'ospedale Sandro Pertini di Roma è riuscita a dire. Intervistata da La Repubblica, ha commentato il risultato della perzia disposta dal pubblico ministero Maria Sabina Calabretta, dalla quale è emerso che "non c'è alcun colpevole" per il decesso del figlioletto, ma che si è trattato di "una tragica fatalità". A svolgere gli accertamenti sui drammatici fatti accaduti l'8 gennaio scorso è stato il consulente della procura Luigi Cipolloni, il quale ha escluso che ci siano responsabili per la morte del piccolo schiacciato sotto il peso della mamma. Assistita dall'avvocato di parte civile Lorenzo Palombi, si è addormentata di botto per la stanchezza del travaglio e del parto.

La mamma del neonato morto al Pertini: "Sono stata abbandonata"

Intervistata da La Repubblica, la trentenne mamma del neonato morto all'ospedale Sandro Pertini ha detto: "Da quello che leggo le infermiere erano presenti continuamente, ma non è così. Sono stata abbandonata, ero distrutta avevo chiesto assistenza al personale del reparto ma mi hanno ignorata, come ho scritto in sede di denuncia. Con l'avvocato abbiamo deciso di prendere gli atti e valutare come muoverci".

Per il consulente della Procura non ci sono colpevoli

Luigi Cipolloni ha eseguito la perizia sulle cartelle cliniche acquisite dalle forze dell'ordine, ascoltando infermieri, medici e pazienti ricoverate in camera con la donna che ha sporto denuncia. Secondo quanto emerso in sede d'indagine, i controlli del personale sanitario sarebbero avvenuti ogni due ore, rispettando il protocollo. Ora spetterà alla Procura della Repubblica di Roma decidere il da farsi.