Pensionato ritira 1400 euro e li dimentica bancomat: restituiti da carabiniere in congedo La storia a lieto fine a Priverno, in provincia di Frosinone, dove un pensionato di 86 anni si è visto raggiungere dai carabinieri che gli hanno restituito il denaro dimenticato.

A cura di Redazione Roma

Un anziano signore residente a Priverno, in provincia di Frosinone, ha compiuto una sbadataggine che gli poteva costare cara: dopo aver ritirato il denaro allo sportello della banca, ha lasciato lì incustoditi 1400 euro in contanti. I fatti risalgono alla mattina di ieri, mercoledì 1 dicembre, ma per fortuna si è conclusa con un lieto fine: l'uomo infatti ha potuto contare sul provvidenziale intervento di un carabiniere che, nonostante fosse fuori servizio, si è subito attivato per fargli recuperare il denaro.

I carabinieri hanno rintracciato l'anziano riconsegnando il denaro

Il caso ha voluto infatti che per lo sportello bancomat della filiale Unicredit di piazza Martiri d'Ungheria, passasse un carabiniere in congedo. Il militare, notata la somma di denaro in banconote da 20 e 50 euro, immediatamente l'ha presa in consegnata e ha allertato i colleghi della stazionale locale. I carabinieri, con la collaborazione dell'istituto bancario, sono così risaliti all'ottantaseienne che aveva lasciato incustodito il denaro provvedendo a restituirlo. Quando i militari lo hanno raggiunto, il signore non si era ancora neanche accorto di non avere con sé i soldi che aveva prelevato.