Trova portafoglio con 100 euro e banconote coreane e lo porta ai carabinieri: “Ho fatto solo il mio dovere”

Fanpage.it racconta una bella storia, un esempio di correttezza civica, responsabilità e integrità. Un 32enne afghano ha trovato un portafoglio con dentro 100 euro e banconote coreane su un pullman e lo ha portato ai carabinieri.

Le banconote coreane all'interno del portafoglio riconsegnato ai carabinieri

Ha trovato un portafoglio su un pullman e lo ha consegnato ai carabinieri. Dentro c'erano cento euro e varie banconote coreane. Protagonista del gesto onesto e altruista è un trentaduenne di nazionalità afghana. L'episodio è avvenuto venerdì scorso 17 luglio, l'uomo si trovava a bordo di un pullman Cotral, e viaggiava da Roma verso Manziana.

Mentre era all'altezza di Anguillara Sabazia si è accorto che su un sedile c'era un portafoglio. "Ho aspettato qualche minuto per capire se qualcuno a bordo lo cercasse, ma non apparteneva a nessuno dei passeggeri" ha spiegato, intervistato da Fanpage.it. Il trentaduenne non ha avuto dubbi: sceso dal pullman, nel pomeriggio si è recato alla caserma dei carabinieri della stazione di Manziana e ha consegnato il portafoglio con tutto il suo contenuto ai militari.

Il portafoglio forse appartiene a un turista

All'interno del portafoglio c'erano diversi documenti appartenenti al proprietario, una persona di nazionalità coreana. L’ipotesi è che si tratti di un turista: potrebbe aver perso il portafoglio dopo che gli è caduto inavvertitamente dalla tasca dei pantaloni o da uno zaino rimasto aperto. Dentro c'erano cento euro e varie banconote coreane. "Spero tanto che il proprietario ritrovi il suo portafoglio, e che eventualmente non abbia problemi a dover rifare i suoi documenti. È sempre spiacevole dover occuparsi di questo, ho pensato a lui e al fatto che lo stesse cercando" ha commentato il trentaduenne.

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"Nulla di speciale, ho fatto solo il mio dovere"

L'uomo in caserma ha compilato il verbale di rinvenimento del portafoglio assieme ai carabinieri e hanno controllato tutto il suo contenuto. Ora l'oggetto resta custodito negli uffici del Comando, in attesa di disposizioni. Un bellissimo gesto, altruista, onesto e rispettoso della legge. Un comportamento corretto, che non tutti hanno, pur commettendo un reato, perché rubare soldi da un portafoglio, seppur perso dal proprietario, si configura come furto.

"Non penso di aver fatto una cosa speciale, mi sono comportato come un nomale cittadino – ha commentato – ho trovato una cosa non mia e l'ho portata ai carabinieri, nulla di straordinario, ho fatto solo il mio dovere". Una bella storia, un esempio di correttezza civica, responsabilità e integrità.