Pedopornografia a Roma, 7 arresti: fra loro anche un volontario in una casa famiglia Continuano le indagini per pedopornografia a Roma e nel Lazio: 7 arresti da parte della polizia. Fra loro anche un volontario in casa famiglia e un ex amministratore di condominio con oltre 150mila file. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le indagini a Roma e nel Lazio per pedopornografia. Si è chiusa con sette arresti per detenzione e divulgazione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico l'operazione Progress day che ha coinvolto gli agenti della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio nel territorio di Roma e provincia. Fra loro alcune persone giudicate insospettabili, come un volontario di casa famiglia e un ex amministratore di condominio in possesso di oltre 150mila euro.

Chi sono le persone arrestate a Roma per pedopornografia

Secondo quanto precisato dagli agenti della polizia di Stato stessa, le persone indagate sono state giudicate "insospettabili". Si tratta di uomini tra i 50 e i 60 anni. Operai, tecnici informatici in un ospedale, un impiegato di un istituto bancario della capitale. Oltre a loro persino un volontario presso una casa famiglia e un ex amministratore di condominio. È proprio quest'ultimo ad essere stato ritrovato in possesso di più di 150mila file del genere, collezionati e catalogati da più di 10 anni.

Le indagini a Roma e nel Lazio

Per risalire alle identità di queste sette persone, le indagini sono state svolte dagli operatori della Polizia Postale anche sotto copertura. Gli agenti sono così riuscire a risalire agli indirizzi IP dei computer e a localizzare i dispositivi contenenti materiale pedopornografico. Quando i poliziotti si sono presentati dai sette per far scattare i provvedimenti di perquisizione informatica,i pc erano accesi: questo ha permesso di arrestare i sette uomini in flagranza di reato.

Per gli agenti e gli operatori attivi a Roma e nel Lazio non si tratta delle prime indagini del genere: secondo quanto emerso, soltanto nel 2023 sono stati trovati 15772 gigabyte di materiale esplicito, con 1131 denunce per reati di pedopornografia, 7 arresti, 108 persone denunciate in stato di libertà e 68 perquisizioni.