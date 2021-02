in foto: L’auto contromano sulla Roma–Fiumicino

Un'auto contromano sull'autostrada Roma-Fiumicino. Momenti di paura per gli automobilisti in transito sulla strada ad alta velocità, che si sono visti passare la vettura accanto sfrecciando come un proiettile, alcuni riuscendo a schivarla per miracolo. Le immagini della grave e pericolosa infrazione stradale sono state riprese da alcuni automobilisti in transito nel senso di marcia opposto rispetto alla carreggiata nella quale stava viaggiando la macchina, che procedeva erroneamente nella loro stessa direzione. Il video, pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, ha fatto il giro dei social network, ricevendo tantissimi commenti e condivisioni da parte degli utenti. Sull'episodio indaga la polizia stradale, che sta svolgendo degli accertamenti, cercando di risalire al veicolo e al suo proprietario. Di aiuto agli agenti del telecamere presenti lungo l'autostrada, che hanno immortalato il passaggio della vettura a tutta velocità. I video sono al vaglio. Fortunatamente nella vicenda, che sarebbe potuta culminare in tragedia con un incidente, non ci sono stati feriti.

Incidenti con auto contromano a Roma

Gli ultimi episodi raccontati da Fanpage.it di auto contromano a Roma, che hanno avuto esiti ben peggiori, con feriti o morti, riguardano l'investimento del vice comandante dei vigili urbani di Roma Capitale lungo via Ardeatina e un incidente su Corso Francia in cui è deceduto un motociclista. Entrambi dello scorso ottobre, il primo ha visto il vice comandante scaraventato a terra e trasportato in ospedale in codice rosso a seguito dell'impatto con un'auto che stava procedendo contromano. Nel secondo episodio il motociclista è morto all'altezza di via Maresciallo Pilsduski, dopo aver preso contromano la rampa di Corso Francia, in direzione viale Tiziano ed essersi scontrato con una Fiat Panda.