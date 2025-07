Paura per un ragazzino di 13 anni: si schianta in bici contro un muro, elitrasportato a Roma

Paura per un ragazzino di 13 anni che ha avuto un brutto incidente mentre era in bicicletta: elitrasportato d’urgenza a Roma da Anagni.

Immagine di repertorio

Paura nel Frusinate, ad Anagni, nella giornata di ieri, domenica 20 luglio 2025. Un ragazzino di 13 anni si trovava in sella alla sua bicicletta quando si è schiantato contro un muro. Il giovane, probabilmente in vacanza con i genitori a Fiuggi, ha riportato ferite molto gravi: allertati immediatamente i soccorsi, è stato elitrasportato a Roma.

L'incidente in bicicletta: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla giornata di ieri, domenica 20 luglio 2025. Il ragazzino, tredici anni appena, si trovava in sella alla sua bicicletta per un giro nel centro della "Città dei Papi". Secondo le prime informazioni, si trovava in sella al mezzo a due ruote quando, all'improvviso, avrebbe perso il controllo della bicicletta. Prima è caduto e ha sbattuto violentemente alla strada, poi si è schiantato contro un muretto, riportando ferite serie.

Come sta il tredicenne ferito dopo essersi schiantato in bicicletta

Dopo essersi schiantato a terra e contro il muro il tredicenne ha riportato diverse ferite, alcune giudicate anche piuttosto gravi, tanto che, una volta soccorso e trasportato in ambulanza alla Heli World di Domenico Beccidelli ad Anagni, che mette a disposizione gratuitamente gli spazi dell'azienda quando si tratta delle emergenze sanitarie, è stato chiesto l'intervento di un elisoccorso. L'aeromobile ha prontamente raggiunto il luogo in cui si trovava il ragazzino ad Anagni e lo ha trasferito d'urgenza verso nord.

Il volo in eliambulanza verso Roma: come sta il tredicenne elitrasportato al Gemelli

L'eliambulanza è arrivata all'interno dell'azienda, ha caricato il ragazzino e poi si è rialzata in volo verso la Capitale. Il tredicenne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Agostino Gemelli di Roma. Le sue ferite sono state giudicate critiche e al triage medici e infermieri, dopo aver analizzato le lesioni, gli hanno affidato un codice rosso. Poi è stato ricoverato: il ragazzino si trova ancora in osservazione al Gemelli di Roma.