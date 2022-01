Paura in via Capraia al Tufello: a fuoco ex alimentari abitato da senza tetto, un 55enne in ospedale Incendio questa mattina al Tufello in via Capraia., dove un rogo ha distrutto i locali Ater di un ex alimentari. Non è escluso il gesto doloso.

A cura di Redazione Roma

Sono ancora da chiarire le cause che hanno provocato un incendio in via Capraia, nel quartiere Tufello nel quadrante Nord-Est della città. Il rogo, di cui ancora non sono note le chiare, ha interessato i locali di proprietà dell'Ater di un ex alimentari al piano stradale. L'allarme è scattato attorno alle 6.30 del mattino. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme. Un'alta colonna di fumo nero ha invaso la strada e i palazzi circostanti, con decine di cittadini che sono scesi in strada per capire cosa stesse accadendo.

Incendio al Tufello: non è escluso il dolo

Sul posto anche le forze dell'ordine e la Polizia Locale, che ha chiuso la strada per rendere possibili le operazioni di spegnimento in sicurezza. Da quanto si apprende i locali sarebbero stati abitati abusivamente e all'interno sono state ritrovate una grande quantità di masserizie che hanno alimentato il rogo. Un 55enne è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale. Sulle cause che hanno provocato le fiamme è stata aperta un'inchiesta, ma non è escluso il gesto doloso.

Via Salaria Vecchia: famiglia salvata da un incendio

Vigili del fuoco a lavoro nelle prime ore di oggi – venerdì 28 gennaio – anche in via Salaria Vecchia, nella frazione di Borgo Santa Maria tra i comuni di Fara Sabina e Passo Corese proprio al confine tra la provincia di Rieti e la provincia di Roma. Le fiamme, per cause ancora da accertare, sono scoppiate nell'abitazione della vecchia casa. Forse una piccola stufa accesa, forse un elettrodomestico andato in corto circuito e le fiamme hanno messo in pericolo gli inquilini dell'abitazione, una famiglia di quattro persone tratta in salvofamiglia di quattro persone tratta in salvo dai vigili del fuoco giunti sul posto.