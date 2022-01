Incendio in un’abitazione sulla Salaria: intera famiglia salvata dalle fiamme Momenti di paura per una famiglia salvata dalle fiamme di un incendio che stanotte ha distrutto un’abitazione su via Salaria Vecchia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione in via Salaria Vecchia a seguito del quale i vigili del fuoco hanno salvato una famiglia dalle fiamme. Il rogo è scaturito nella notte di oggi, venerdì 28 gennaio, nel territorio che ricade tra i Comuni di Fara Sabina in località Passo Corese e Montelibretti nella frazione Borgo Santa Maria, al confine tra le province di Rieti e Roma. Secondo le informazioni apprese era poco dopo la mezzanotte, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il fuoco è divampato all'interno di una mansarda. Non è chiaro cosa abbia originato le fiamme, se ad esempio si sia trattato del cortocircuito di un elettrodomestico, oppure una stufetta dimeticata accesa.

I vigili del fuoco salvano una famiglia dalle fiamme

Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivate diverse squadre, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. I pompieri hanno tratto in salvo quattro persone, e poi domato il rogo non senza difficoltà. L'appartamento da quanto si apprende è andato completamente distrutto. Una volta estinto l'incendio, i pompieri sono entrati all'interno dell'abitazione per effetture le verifiche ed è stata dichiarata inagibile a causa dei danni riportati. Fortunatamente invece le persone rimaste coinvolte, nonostante il grande spavento, non hanno riportato conseguenze gravi. Presenti sul posto per gli accertamenti di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno fatto da supporto ai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento.