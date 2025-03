Paura al San Camillo, pazienti insultano e chiudono in una stanza 4 medici: scatta la denuncia

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Ennesimo episodio di violenza ai danni del personale ospedaliero. Stavolta i fatti sono avvenuti al San Camillo Forlanini, fra le strutture ospedaliere più grandi e frequentate della capitale, nel reparto di Medicina Interna. Due giovani si sono fatti strada nel nosocomio presentandosi come parenti di un paziente. Una volta raggiunto il reparto, hanno iniziato a pretendere di ricevere dei documenti riservati. Hanno iniziato ad insultare il personale medico che si trovava di turno. E la tensione è salita.

Aggrediscono quattro medici e li chiudono in una stanza: al via la denuncia

Come anticipato, i fatti risalgono alla giornata di ieri, martedì 4 marzo 2025, quando due giovani uomini si sono presentati come parenti di un paziente e hanno raggiunto il reparto di Medicina Interna. Hanno iniziato a pretendere di ricevere dei documenti riservati. Al rifiuto da parte del personale medico di fornire loro quanto richiesto, hanno iniziato ad insultare gli operatori sanitari pesantemente fino a chiuderli dentro ad una stanza. A ricevere le minacce e le intimidazione, fortunatamente soltanto verbali, sono stati in quattro: un medico e quattro mediche della U.O.C. Medicina Interna.

La situazione è degenerata e i medici sono stati costretti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti, che generalmente si trovano in presidio in prossimità del pronto soccorso dove, generalmente, accadono episodi di questo genere: sono loro che hanno ristabilito la sicurezza e il regolare svolgimento dell’attività assistenziale in reparto.

La reazione del direttore generale Aliquò

Non appena appreso l'accaduto, il Direttore Generale del nosocomio Angelo Aliquò ha condannato l'aggressione e ha iniziato a predisporre una denuncia che verrà presto presentata alle autorità competenti. "Occorre tutelare chi opera quotidianamente con professionalità e dedizione in un contesto spesso complesso: pretendiamo rispetto per il nostro personale, così come lo garantiamo ai pazienti. I medici e gli operatori sanitari non possono essere bersaglio di comportamenti inaccettabili – ha sottolineato – Se vi sono responsabilità, l'Azienda è pronta a valutarle e affrontarle, ma non possiamo tollerare atti di aggressione, anche verbale, ai danni di chi svolge il proprio lavoro con serietà e impegno".