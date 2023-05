Paura a Roma, sparatoria nel parcheggio sulla Pontina: donna incinta in ospedale, indagini in corso Nel pomeriggio di oggi alcuni passanti hanno chiamato la polizia dopo aver sentito degli spari provenire da un parcheggio su via Pontina. I responsabili sono scappati.

A cura di Natascia Grbic

Paura oggi in strada a Roma: diversi colpi di pistola sono stati sparati verso le 15 in un parcheggio sulla Pontina da persone che non sono state ancora identificate. A segnalare i colpi, diversi passanti che hanno sentito i botti, alcuni dei quali hanno anche assistito alla scena. Forte è stato il timore che la situazione potesse degenerare rapidamente.

Sul posto sono arrivate diverse volanti della Polizia di Stato, ma i responsabili della sparatoria si erano già dileguati. Gli agenti hanno trovato nel parcheggio solo una donna incinta, portata in ospedale in stato di shock. Fortunatamente non ha riportato ferite, nonostante lo stato di ansia e paura in cui versava e che ha richiesto accertamenti medici.

Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe nata in seguito a un litigio tra famiglie rom avvenuto nel parcheggio di via Pontina. Gli agenti non hanno trovato né feriti né bossoli: il sospetto, quindi, è che abbiano sparato con una scacciacani e non con una pistola vera.

I rilievi sul posto sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Scientifica, che hanno analizzato la scena e cercato di raccogliere elementi utili alle indagini. I responsabili, invece, non sono stati ancora individuati. Nelle prossime ore sarà ascoltata anche la donna portata in ospedale, che ha assistito alla lite e potrebbe avere informazioni che permettano di individuare i responsabili. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona: i poliziotti stanno verificando innanzitutto se ve ne siano, e poi se abbiano ripreso la scena, in modo da poter identificare chi ha sparato e per quale motivo.