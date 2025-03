Paura a Roma per un incidente, auto travolge padre e figlio in moto e scappa: si cercano testimoni

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Uno schianto nel pomeriggio di domenica scorsa, 23 marzo 2025: un'automobile ha travolto una moto sulla cui sella viaggiavano un papà di 48 anni e il figlio di 13. Ad avere la peggio il primo, immediatamente trasferito in ospedale dove è stato ricoverato per un versamento polmonare. Il figlio è stato dimesso la sera stessa. Del conducente della macchina, invece, non si sa niente: è scappato subito dopo l'impatto, lungo la via Cristoforo Colombo. Per questa ragione la famiglia ha diramato un appello: "Chiunque fosse a conoscenza di informazioni o avesse visto qualcosa, si faccia avanti".

L'incidente ad Acilia, lungo la via Cristoforo Colombo

I fatti, come anticipato, risalgono a domenica scorsa. Erano circa le 18.20 quando padre e figlio si sono messi in sella alla moto e si sono diretti sulla Cristoforo Colombo. Stavano viaggiando lungo la Colombo in direzione Roma quando, all'incrocio con via di Acilia, all'altezza del semaforo, c'è stato l'impatto. Un'automobile, una Nuova Lancia Ypsilon guidata, secondo i testimoni, da un giovane ha travolto la moto, trascinandola per qualche metro. Dopo l'impatto è fuggita via, perdendo il cerchione della vettura.

L'arrivo dei soccorsi: come stanno padre e figlio

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani per effettuare i rilievi del caso. Oltre a loro, si sono fermati diversi passanti per aiutare i due. Padre e figlio sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio da cui il figlio tredicenne è stato dimesso la sera stessa. Per il padre, un uomo di 48 anni, la situazione è più complicata ed è stato ricoverato: secondo gli accertamenti diagnostici il quarantottenne presenta un versamento al polmone destro, probabilmente a causa del forte impatto, come riporta Leggo.it.

L'appello della compagna

A lanciare l'appello è stata la compagna del quarantottenne: "Una macchina è passata col rosso e ha letteralmente travolto il mio compagno e il suo bambino senza neanche degnarsi di vedere se fossero ancora vivi – ha scritto nel suo appello – Dobbiamo sporgere denuncia e cerchiamo testimoni che possano aiutarci a rintracciare l'automobilista".

Nel frattempo spetta agli agenti della polizia locale di Roma Capitale cercare di fare chiarezza su quanto accaduto ed individuare la persona al volante: al vaglio degli inquirenti anche i filmati videoregistrati dalle telecamere della zona.