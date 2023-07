Paura a Frosinone, colpi di pistola nel centro nella zona della movida Poco prima delle 23 dii ieri sono stati sparati almeno otto colpi di pistola all’indirizzo di alcune automobili. È accaduto in piazza Valchera, centro storico del capoluogo ciociaro, a pochi metri dalla zona dei locali.

A cura di Enrico Tata

Pausa a Frosinone, nella zona della movida, dove ieri, poco prima delle 23, sono stati sparati almeno otto colpi di pistola all'indirizzo di alcune automobili. È accaduto in piazza Valchera, centro storico del capoluogo ciociaro, a pochi metri dalla zona dei locali. Stando a quanto si apprende, la piazza viene utilizzata dai ragazzi come parcheggio per scooter e automobili.

Le indagini sull'episodio sono ancora in corso, ma l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un regolamento di conti tra bande rivali per la contesa di una piazza di spaccio. Sulla vicenda stanno lavorando gli agenti della squadra mobile di Frosinone che, una volta arrivati sul poto, hanno completamente transennato l'area, impedendo l'accesso al centro storico. Gli uomini della polizia scientifica hanno ritrovato a terra due bossoli, per il momento.

Nelle prossime ore saranno esaminate le telecamere del sistema di sorveglianza comunale, con l'obiettivo di capire chi abbia sparato, da dove, con quale arma e soprattutto per quale motivo.

Leggi anche Il progetto per fare surf lungo il fiume Tevere nel centro di Roma

Ieri notte erano tantissimi i ragazzi che passeggiavano per le vie del centro storico, comprensibilmente spaventati a morte quando hanno sentito gli otto colpi di pistola. Gli uomini del questore Domenico Condello hanno già ascoltato i testimoni per cercare di ricostruire nei minimi dettagli l'accaduto, e c'è chi ha riferito che l'uomo che ha sparato contro le automobili era a piedi e si è allontanato camminando verso il centro storico. Altri testimoni, invece, parlano di almeno due persone. Le indagini, come detto, sono tuttora in corso e al momento non ci sono elementi certi in merito ai fatti.