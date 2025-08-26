Paura a bordo del tram 8, fumo dal tetto a causa di un malfunzionamento: vigili del fuoco sul posto

Nessuna persona è rimasta ferita. Il fumo si è sviluppato a causa del malfunzionamento di un elemento presente sul tetto del tram, che ha generato paura tra le persone a bordo. Nessuno è rimasto ferito.

Immagine di repertorio

Paura oggi a Roma in piazza Ippolito Nievo: a causa di un malfunzionamento del fumo ha cominciato a uscire dal tram 8, dove a bordo vi erano alcuni passeggeri. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco e le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l'area e gestito la viabilità in modo da recare meno disagi possibili ai pedoni e agli automobilisti di passaggio. Nessuna persona è rimasta ferita, anche se alcune si sono spaventate a causa dell'accaduto.

A intervenire sulla vicenda anche Atac con un comunicato: in un primo momento si era diffusa la notizia che vi fosse stato un incendio a bordo del tram 8, smentita dall'azienda capitolina. "In relazione a notizie di stampa, Atac precisa che non c'è stato alcun incendio su un tram di linea – ha dichiarato la municipalizzata in una nota – Su una vettura in servizio si è sviluppata fumosità a causa di un malfunzionamento a un elemento tecnico presente sul tetto. L'evento non ha avuto conseguenze per le persone. L'intervento si è concluso in tempi rapidi grazie all'intervento dei vigili del fuoco, subito allertati, e della squadra di tecnici Atac".

L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi mentre il tram era in servizio. Come mai vi sia stato il malfunzionamento non è ancora chiaro e sarà oggetto di indagine da parte dei tecnici Atac. Alcuni passeggeri, comprensibilmente spaventati dalla situazione improvvisa, hanno vissuto attimi di tensione, ma il tutto si è risolto nel giro di pochi minuti, con il ritorno alla normalità e l’intervento del personale preposto alla sicurezza.