"Il bilancio dell'attività svolta nella giornata di ieri all'aeroporto di Fiumicino per i passeggeri di rientro dal Regno Unito: sono stati sottoposti a test 351 passeggeri, di cui uno confermato positivo al tampone molecolare. È stato immediatamente posto in isolamento e si è avviata, presso L'INMI Spallanzani di Roma, la procedura per l'isolamento della sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante. Il piano dei controlli ha funzionato, in pochi minuti si sono organizzati i flussi ed il servizio è stato eccellente. Un ringraziamento è dovuto alle unità mobili Uscar, alla preziosa collaborazione di Aeroporti di Roma e all'USMAF. È stata emanata l'indicazione a tutti i laboratori della Rete Coronet del Lazio di mettersi in contatto con il laboratorio regionale di riferimento dell'Istituto Spallanzani nel caso di positività al tampone molecolare di soggetti provenienti dal Regno Unito". Lo ha dichiarato questa mattina l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, dopo che già l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha annunciato che tutti i passeggeri arrivati dal Regno Unito negli ultimi 14 giorni saranno richiamati.

Allo studio variante covid inglese

Non è questa la prima volta che il virus muta. Durante la pandemia si è già avuta esperienza di ceppi variati. Ad esempio dopo l'estate si è diffusa in Europa una varietà di coronavirus introdotta probabilmente dalla Spagna. La mutazione proveniente dal Regno Unito è al momento sotto studio da parte degli scienziati. Dalle prime informazioni è emerso che questa variante potrebbe essere più contagiosa rispetto alle altre. Non è chiaro se sia più letale o meno, né se sia resistente al vaccino. Il timore è che, tra le migliaia di mutazioni, se ne possa sviluppare qualcuna più aggressiva o più resistente ai vaccini. Per questo gli scienziati non stanno perdendo tempo e hanno subito cominciato a studiare questa nuova variante del covid. Intanto i voli da e per il Regno Unito sono stati bloccati, mentre il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown.