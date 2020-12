L’Italia sospende i voli con la Gran Bretagna a causa della variante covid scoperta nel Paese anglosassone. Lo ha annunciato oggi pomeriggio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus” per questo “Dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Minstero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna ha scritto infatti Di Maio sui suoi canali social. “Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali” ha aggiunto il Ministro degli esteri.

Stop ai voli da molti Paesi

L’Italia è così l’ennesimo Paese che ha deciso restrizione dagli arrivi dal Regno Unito dopo l’annuncio di Londra di aver identificato una nuova variante del coronavirus che sempre abbia più facilità di contagio anche se non è stato dimostrato sia più leale. Nelle scorse ore infatti diversi governi nazionali avevano annunciato lo stesso provvedimento, tra di loro Paesi Bassi e Belgio ma anche altri Paesi si stanno orientando verso stop a voli e treni in arrivo dall’Isola tra cui Germania e Francia. Del resto nelle scorse ore lo stesso ministro della salute britannico Matt Hancock ha confermato che nel Regno Unito la nuova variante covid "è fuori controllo".

Mutazione covid già in diversi Paesi

Una decisione per evitare il dilagare della nuova variante covid che però sembrerebbe già superata dagli eventi: intanto infatti la mutazione del virus pare si sia già diffusa in altri Paesi. Lo ha rivelato l'Organizzazione Mondiale della Sanità che alla Bbc ha annunciato che la nuova variante di Covid-19 scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda. La stessa Oms ha fatto sapere di essere in “stretto contatto” con le autorità del Regno Unito per cercare di identificare il problema e mettere in atto le dovute contromisure.