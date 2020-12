Il governo olandese ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al prossimo 1 gennaio, dopo la scoperta nel Paese di un caso di contaminazione con una nuova variante britannica del coronavirus. Il ministero della Salute olandese "raccomanda che qualsiasi introduzione di questa variante del virus sia limitata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito”. "Il 20 dicembre, alle ore 06:00 locali, entrerà in vigore il divieto sui voli che trasportano passeggeri dal Regno Unito – si legge in una nota -. Questo divieto rimarrà in vigore fino al primo gennaio 2021 al più tardi”.

Oms in stretto contatto col Regno Unito per la variante del virus

Intanto l’Organizzazione mondiale della Sanità ha reso noto di indagare su questa nuova variante del virus scoperta nel Regno Unito. "Siamo in stretto contatto con i funzionari del Regno Unito sulla nuova variante del virus Covid-19. Continueranno a condividere informazioni e risultati delle loro analisi e studi in corso. Aggiorneremo gli Stati membri e il pubblico man mano che apprenderemo di più sulle caratteristiche di questa variante del virus e su eventuali implicazioni”, è quanto l’Oms ha fatto sapere via twitter sottolineando quindi di essere in "stretto contatto" con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus del Covid che avrebbe una trasmissibilità molto maggiore.

Nuova stretta alle misure anti-Covid nel Regno Unito

Secondo quanto spiegato dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa, la variante del virus ha una trasmissibilità “fino al 70% in più”. Al di là della rapidità di trasmissione non ci sono comunque, almeno per il momento, evidenze su una sua maggiore letalità. Ieri il premier inglese ha annunciato una nuova stretta delle misure anti Covid dopo la scoperta della nuova variante del Coronavirus: “Londra e altri comuni del Sud dell’Inghilterra da domani saranno in tier 4: i negozi non essenziali saranno chiusi, obbligo di restare a casa anche a Natale”.