video suggerito

Passaporto alle Poste a Roma al via da oggi, come richiederlo e dove: l’elenco degli uffici abilitati Da oggi si potrà richiedere il passaporto elettronico in dodici uffici postali a Roma. Ecco come richiederlo, i documenti necessari, e i tempi per il rilascio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da oggi si può richiedere il passaporto anche alle Poste a Roma. La sperimentazione partirà per adesso in dodici uffici postali romani, per poi essere allargata a tutte le strutture presenti nella capitale. Il servizio, che ha una procedura simile a quella prevista per la richiesta del passaporto in Questura, si è reso necessario al fine di velocizzare l'emissione del documento. Per ottenere il passaporto, infatti, moltissimi cittadini hanno dovuto attendere mesi per avere un appuntamento, con conseguenze importanti come viaggi cancellati o impossibilità ad andare a trovare parenti all'estero. Soprattutto Roma ha vissuto questo problema, con tanti residenti che si sono dovuti spostare nelle province limitrofe per avere un appuntamento in tempi brevi. Nella capitale, al momento, sono dodici gli uffici abilitati. I documenti richiesti sono gli stessi che bisogna portare in questura, quindi la carta d'identità e le certificazioni di pagamento per il rilascio.

Come richiedere il passaporto alle Poste a Roma da oggi

La modalità di richiesta del passaporto alle Poste è molto semplice: basta andare sul sito e verificare se nel proprio comune siano presenti uffici postali abilitati al servizio. Per poter richiedere l'appuntamento bisogna avere o un account Poste oppure l'Identità Digitale Spid, ed essere residenti o domiciliati presso il comune dove è presente l'ufficio postale abilitato. Una volta preso l'appuntamento, basta presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita alla sede selezionata. L'operatore allo sportello procederà poi a inoltrare la richiesta di passaporto alla questura, fornendovi poi un numero di protocollo. Per ottenere il documento ci vorranno un paio di settimane.

Quali documenti servono per la richiesta di passaporto alle Poste

Per avere il passaporto bisogna portare due foto a colori uguali e non più vecchie di sei mesi, a volto scoperto e con sfondo bianco, che siano compatibili con la normativa ICAO. Un contributo amministrativo di 73,50 euro acquistabile in tabaccheria o nelle rivendite di valori bollati, un versamento di 42,50 euro tramite bollettino postale di conto corrente n. 67422808 a nome di chi richiede il passaporto, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale "Importo per il rilascio del passaporto elettronico". La carta d'identità o comunque un documento di riconoscimento in corso di validità e una sua copia. In caso di rinnovo, il vecchio passaporto o la copia della denuncia di furto o smarrimento. In caso si sia domiciliati presso il comune in cui si sta richiedendo il passaporto, anche l'attestazione di domicilio.

Cosa portare in caso di richiesta di passaporto per il minore

In caso di passaporto richiesto per il minore, bisogna portare la carta d'identità o un documento in corso di validità dei genitori, la copia, e se uno dei genitori è assente anche l'atto di assenso. In caso di unico genitore, serve la certificazione di responsabilità genitoriale.

Quali sono gli uffici postali abilitati a Roma

Il passaporto elettronico si può al momento richiedere in dodici uffici postali a Roma:

Piazza di San Silvestro 19

Via Taranto 19

Via di Monte Cervialto 125

Via Federico De Roberto 35

Via Salaria 1438

Via di Saponara

Viale Beethoven 36

Via Terzilio Cardinali 11

Via Natale Balbiani 12

Via Anteo 26

Via Accursio 1

Via di Santa Seconda 15/a