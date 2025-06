video suggerito

Tentano di truffarlo al telefono: direttrice e dipendente dell'ufficio postale lo salvano Si è presentata come una dirigente delle Poste e si è fatta dare delle informazioni dal cliente. Insospettito si è recato di fretta all'ufficio postale, dove ha scoperto che si trattata di una truffa.

A cura di Beatrice Tominic

Gli stavano per sottrarre 20mila euro al telefono, quando si è insospettito. Ha attaccato e si è recato nell'ufficio postale più vicino, nella zona nord est della capitale. Una volta entrato alle poste ha raccontato all'operatore di sportello l'accaduto. Il dipendente ha subito compreso che si trattava di un tentativo di truffa e ha allertato la direttrice. Insieme sono riusciti ad evitare la truffa e a fare come se niente fosse accaduto: il cliente rischiava di perdere 20mila euro.

Rischia la truffa alle poste: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche giorno fa. Protagonista di questa, fortunatamente soltanto tentata, truffa è un clienti di Poste Italiane che ha ricevuto una telefonata. Dall'altra parte una donna, che si è presentata come una dirigente postale, lo invitava a effettuare urgentemente il rimborso di un buono fruttifero postale dematerializzato da 20mila euro di prossima scadenza. "Così non rischia di perdere il valore corrispettivo", egli ha sottolineato la truffatrice.

La falsa direttrice lo ha manipolato a tal punto da convincerlo a fargli ottenere il rimborso anticipato del buono, ha effettuato diverse operazioni sul suo conto online ed è riuscito ad accreditare la somma del titolo disinvestito sempre sul suo conto Bancoposta.

La richiesta della truffatrice e il sospetto: "Mi passi codice e password"

Una volta effettuata l'operazione, la sedicente dirigente chiedeva di trasferire i 20mila euro su un altro conto provvisorio. Un'operazione piuttosto strana. Prima di procedere, inoltre, con la scusa di effettuare dei controlli di sicurezza, richiedeva al cliente credenziali e codice di accesso. E qui il cliente si è insospettito. Preoccupato, allora, ha deciso di interrompere la telefonata con una scusa. È uscito di casa e ha immediatamente raggiunto l'ufficio postale più vicino a casa sua.

Una volta allo sportello, ha raccontato tutto al dipendente delle poste che ha riconosciuto la tipica situazione di una truffa. Ha chiamato la direttrice e l'ha informata dell'accaduto. A quel punto le Poste si sono attivate, sia con il Centro di monitoraggio che con la struttura Fraud Management di Poste Italiane, per contrastare eventuali rischi. Hanno bloccato immediatamente l’account del cliente e qualsiasi possibile operatività sul suo conto BancoPosta, impedendo il trasferimento fraudolento della somma, che nel frattempo era stato in qualche modo evidentemente effettuato.

I suggerimenti dall'ufficio postale

La direttrice e l’operatore di sportello dell’ufficio postale hanno consigliato al cliente di sporgere denuncia. "Se ci si trova davanti a chiamate di questo tipo, è buona norma non effettuare alcuna operazione, recarsi, invece, negli uffici postali o presso le forze dell'ordine raccontando la situazione", hanno sottolineato, ricordando di non rilasciare mai i propri dati sensibili per telefono.

In prontezza e velocità l'ufficio postale è riuscito a ripristinare l'account del cliente e a fornirgli delle nuove credenziali di accesso. Poste Italiane, inoltre, ha anche provveduto a emettere un Buono di Risparmio Postale dello stesso importo e con le stesse caratteristiche del titolo anticipatamente rimborsato cosicché gli interessi previsti alla naturale scadenza del Buono sono stati mantenuti come ad origine dell’investimento.

Sostanzialmente, per lui è come se non fosse mai avvenuto niente. Li ha poi ringraziati, visibilmente sollevato. Ma se la truffa è stata sventata è anche un po' merito suo, che si è insospettito al telefono e non ha fornito i suoi dati. Una brutta esperienza, finita nel modo migliore.