Da oggi si può richiedere o rinnovare il passaporto alle Poste anche nelle grandi città: come funziona Da oggi il servizio che permette di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente all'ufficio postale arriva anche nella grandi città. Si parte con Bologna, Verona e Cagliari e da settembre con Roma, Milano, Napoli e tutte le altre grandi città. Ecco come funziona.

A cura di Annalisa Girardi

Richiedere o rinnovare il passaporto dovrebbe essere un po' più semplice con la nuova procedura che permette di fare tutto dall'ufficio postale. Un servizio partito già lo scorso marzo e che ora arriva anche nelle grandi città: da oggi è infatti disponibile negli uffici di Poste italiane a Bologna, Cagliari e Verona e da settembre si partirà anche con Roma, Milano, Napoli e tutte le altre grandi città italiane. "II servizio passaporti viene esteso alle città con più di 15 mila abitanti grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, alla luce del successo dell’iniziativa lanciata nell’ambito del Progetto Polis di Poste Italiane", si legge in un comunicato della società.

Una delle tante conseguenze del lockdown e delle chiusure scattate per contenere la pandemia di Covid era stato proprio il caos nelle questure per i procedimenti di rilascio e rinnovo dei passaporti, tra tempi lunghissimi che avevano costretto molti cittadini a riprogrammare viaggi all'estero e la vera e propria impossibilità di prenotare un appuntamento. Un disagio proseguito per molti mesi e che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva imputato all'accumulo di procedure durante il periodo dell'emergenza sanitaria. Alcuni mesi fa, sempre il titolare del Viminale aveva quindi annunciato che, come parte della soluzione al problema, la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente agli sportelli delle poste sarebbe presto arrivata anche nei grandi Comuni.

Da oggi si parte con 32 uffici postali a Bologna, 32 a Verona e 17 a Cagliari. Dal prossimo mesi il servizio sarà esteso anche alle altre grandi città italiane, in primis Roma, Milano e Napoli.

Ma quindi, come funziona?

Se si deve fare richiesta di rilascio del passaporto basterà prenotare l'accesso al servizio nella sezione dedicata della pagina web di Poste italiane. Una volta che ci si presenta all'ufficio postare si dovrà consegnare un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie (che potranno essere legalizzate direttamente allo sportello) e una marca da bollo da 73,50 euro. Bisognerà inoltre pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario da 42,50 euro.

Per il rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto: nel caso in cui si stato smarrito o in caso di furto sarà necessario allegare anche la relativa denuncia. Sarà poi l'operatore dell'ufficio postale a raccogliere le informazioni anagrafiche e i dati biometrici del richiedente attraverso la piattaforma tecnologica a disposizione.