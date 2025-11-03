roma
Panoramica chiusa a Roma per lavori: gli orari degli interventi e i divieti in vigore da oggi

Dal 3 al 28 novembre lavori di manutenzione stradale su viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la cosiddetta Panoramica di Roma nord-ovest: orari e chiusure delle strade.
A cura di Francesco Esposito
Foto da Google Maps
Dal 3 novembre 2025 iniziano i lavori di manutenzione straordinaria su viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la cosiddetta Panoramica che collega via Trionfale a piazzale Clodio. L’intervento sarà realizzato da Anas con il coordinamento del dipartimento delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici. Inoltre, rientra nel Piano Strade di Roma Capitale ed è finanziato con fondi straordinari concessi per il Giubileo di quest'anno.

Quanto dureranno i lavori sulla Panoramica

L'intervento, che comprende il rifacimento del manto stradale, comincia oggi lunedì 3 novembre fino al 28 novembre. Per evitare il più possibile disagi alla circolazione, gli operai di Anas lavoreranno nelle ore notturne, dalle 22.00 alle 6.00.

Il tratto interessato dai lavori è di circa 1,5 chilometri per senso di marcia, per un totale di 3 chilometri di strada. È previsto il rifacimento completo della pavimentazione, la manutenzione delle opere accessorie e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

Lavori sulla Panoramica dal 3 al 28 novembre: i cambiamenti nella viabilità

A causa dell'intervento, gli abitanti del quadrante nord-ovest di Roma potrebbero soffrire alcuni disagi nella circolazione. Nel periodo di lavoro, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. Chiusure notturne e sensi unici toccheranno non solo la Panoramica, ma anche alcune vie circostanti. Ecco i provvedimenti come specificato sul sito di Roma Mobilità:

– divieto di transito su viale Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (da piazzale Clodio a via Trionfale e viceversa), tranne per i mezzi d’opera;

– divieto di transito e sensi unici alternati sulle limitrofe via Bausan, via Romeo Romei e via Mario Polerà per consentire l’accesso ai residenti e garantire la sicurezza dei lavori.

Trasporti
Viabilità
