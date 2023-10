Panico a Parco Leonardo, uomo urla: “Sono armato”. Ma ha solo un manico di scopa Momenti di terrore al centro commerciale Parco Leonardo quando un uomo, che stava infastidendo gli avventori di un negozio, ha urlato “sono armato” nel corso di una discussione. Identificato dalle forze dell’ordine, aveva solo un pezzo di legno e nessuna arma.

A cura di Redazione Roma

Alcuni minuti di paura al centro commerciale Parco Leonardo a Roma Sud, a ridosso di Fiumicino. Qui un uomo ha urlato in mezzo alla folla degli acquisti del sabato pomeriggio "Sono armato!", provocando il fuggi fuggi generale, con alcuni clienti che si sono chiusi nei negozi. Questo sarebbe accaduto nel corso di una discussione con alcune persone che si trovavano nel negozio "Kiko", secondo quando riportato dall'agenzia La Presse.

Parco Leonardo: persone chiuse nei negozi, ma è un falso allarme

In realtà l'uomo, un cittadino di origine pakistana noto per girare spesso all'interno del centro commerciale, non aveva con sé nessuna arma, ma solo un pezzo di legno, un segmento di manico di scopa. È stato fermato dalla polizia, identificato e denunciato.