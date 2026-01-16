Palpeggia una studentessa 13enne, bidello rinviato a giudizio per violenza sessuale

Una studentessa 13enne palpeggiata e una 16enne afferrata per il collo, sono le accuse delle quali dovrà rispondere un bidello rinviato a giudizio.

Immagine di repertorio (Getty Images)

Un bidello è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale con l'accusa di aver palpeggiato una studentessa tredicenne della scuola Luca Ghini in viale Alessandrino a Roma. Il giudice ha stabilito che dovrà affrontare il processo, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma con la pubblico ministero Maria Pernala. All'imputato vengono anche contestate le aggravanti di abuso di autorità e di aver commesso la violenza su una minore.

Bidello palpeggia una studentessa 13enne

I fatti come riporta Il Corriere della Sera risalgono all'ottobre 2024 e sono accaduti in un istituto scolastico della Capitale. Secondo quanto emerso in sede d'indagine il bidello si sarebbe avvicinato alla studentessa tredicenne e l'avrebbe palpeggiata. Una violenza che l'uomo avrebbe fatto attenzione a compiere lontano dagli occhi dei docenti e dei compagni di classe della ragazza. Subito dopo averla toccata il bidello si è allontanato rapidamente, mentre la giovane è rimasta pietrificata. L'adolescente tornata a casa ha raccontato tutto a sua madre, che l'ha ascoltata e supportata, accompagnandola a sporgere denuncia.

Un'altra studentessa afferrata per il collo

Il bidello secondo quanto emerso avrebbe stretto le mani attorno al collo di un'altra studentessa, una sedicenne, e dovrà rispondere anche dell'accusa di abuso dei mezzi di correzione di prova. L'aggressione, un secondo episodio, risale invece a gennaio del 2025. Il bidello avrebbe afferrato la giovane per il collo, spingendola contro un muro per intimarle di fare silenzio. Il bidello rinviato a giudizio dovrà rispondere delle accuse a proprio carico.