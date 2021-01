Gli agenti del I gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale hanno proceduto all'evacuazione di un edificio al centro di Roma poiché ritenuto pericolante. Il palazzo di trova in via Sicilia, tra piazza Fiume e la zona di via Veneto. L'evacuazione è stata disposta dai vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende, i vigili hanno chiuso la strada e stanno fornendo assistenza alloggiativa alle famiglie residenti nel palazzo.

Caduto un albero a Porta Furba, nessun ferito

Gli agenti della polizia di Roma Capitale VII Gruppo Appio sono intervenuti all'alba di oggi in via di Porta Furba per mettere in sicurezza l'area a causa della caduta di un grosso albero. Stando a quanto si apprende, non ci sarebbero né danni né feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del servizio giardini e un agronomo del Capidoglio per verificare lo stato degli altri alberi ancora in piedi.

A San Basilio sequestrato circolo bocciofilo fatiscente

Un'area di circa 600 metri quadrati è stata sequestrata questa mattina dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale a San Basilio, periferia est di Roma. Stando a quanto si apprende, nel corso dell'operazione è stata denunciata una donna italiana di 59 anni per occupazione abusiva di area pubblica. All'interno dell'area c'era circolo bocciofilo ormai fatiscente.

"Nel quartiere San Basilio ci sono luoghi che per decenni sono rimasti abbandonati. Oggi abbiamo recuperato un'area abusiva di 600 metri quadri, che rappresentava una ferita aperta per il territorio. Era un posto conosciuto, un circolo bocciofilo fatiscente e con allacci abusivi. Praticamente è stato costruito su un'area verde, sottratta a famiglie e residenti di zona", ha commentato la sindaca Virginia Raggi.