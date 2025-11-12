Padre e figlio travolti da un’auto a Ostia: bimbo di 10 anni ricoverato in gravi condizioni

Padre e figlio di 10 anni investiti da un’auto mentre erano in moto sul viadotto Tabacchi a Ostia. Il piccolo è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Foto di repertorio

Grave incidente nella serata di martedì 11 novembre a Ostia, dove un bambino di 10 anni dopo essere stato travolto insieme al padre da un’auto mentre viaggiavano a bordo della loro moto. Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù

L'impatto sul viadotto Tabacchi

L’impatto è avvenuto intorno alle 19.50 sul viadotto Antonio Tabacchi, mentre lo scooter Honda SH stava salendo da via Ostiense per dirigersi verso via della Baleniere. A colpirla sarebbe stata una Volkswagen, ma le cause e le dinamiche dell’incidente restano ancora da chiarire.

Padre e figlio al Grassi di Ostia, poi il bambino al Bambino Gesù

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118 e le pattuglie del Gruppo X Mare della polizia locale di Roma Capitale, che hanno chiuso la strada per consentire i soccorsi e i rilievi. Padre e figlio sono stati trasportati all’ospedale Grassi di Ostia: l’uomo è stato ricoverato in codice giallo, mentre il bambino, le cui condizioni sono apparse subito più gravi, è stato trasferito d’urgenza al Bambino Gesù, dove è tuttora sotto osservazione.

Gli accertamenti della polizia locale

Il viadotto Tabacchi è rimasto chiuso al traffico per oltre tre ore, fino alle 23.45, per consentire agli agenti di effettuare i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica esatta dello scontro e accertando eventuali responsabilità. Secondo le prime testimonianze raccolte, l’urto è stato molto violento e avrebbe sbalzato entrambi sull’asfalto.