Ostia, uomo morto in spiaggia sul lungomare Duca degli Abruzzi L’attenzione è alta sul litorale romano, con due persone morte in sole 24 ore in spiaggia ad Ostia sul litorale romano, colte da un malore improvviso. L’anziano stava passeggiando sull’arenile quando si è sentito male. Allarme anche per gli annegamenti con almeno sei persone decedute nell’arco di due settimane.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di ottant'anni è morto in spiaggia sul lungomare Duca degli Abruzzi ad Ostia, sul litorale di Roma. Secondo le informazioni apprese l'anziano è stato rinvenuto la mattina presto di oggi, lunedì 16 agosto, con la spiaggia presa d'assalto dai vacanzieri. L'ottantenne è rimasto vittima di un malore improvviso, che non gli ha purtroppo lasciato scampo, mentre passeggiava lungo l'arenile nelle ore meno calde della giornata. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Arrivata la segnalazione è stato soccorso dal personale sanitario giunto sul posto, ma è deceduto prima di arrivare in ospedale. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti del Commissariato Lido di Ostia, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Oltre che rispetto ai malori in spiaggia l'attenzione è alta anche nei confronti degli annegamenti, con almeno sei persone morte lungo il litorale in sole due settimane.

Due persone morte in sole 24 ore ad Ostia

L'anziano morto in spiaggia è solo l'ultima di una serie di persone che hanno perso la vita sul litorale romano, due nelle ultime 24 ore. Ieri è stata infatti la volta di un quarantanovenne che è morto al mare ad Ostia nel primo pomeriggio della giornata di Ferragosto, davanti agli occhi spaventati dei bagnanti su una spiaggia affollata in occasione della festività che porta verso la fine dell'estate. Erano circa le ore 14 quando l'uomo è stato colto da un malore sul Lungomare Duilio. Nulla da fare per salvarlo, nonostante le segnalazioni dei bagnanti e la corsa del personale sanitario giunto in ambulanza. Presenti per gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Ostia.