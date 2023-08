Ospedale Grassi di Ostia, paziente armato di forbice chirurgica aggredisce medici e infermieri Ha dato in escandescenze e si è scagliato contro un medico che ha provato a fermarlo: per il paziente, un trentunenne, è scattato l’arresto.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella mattinata di oggi, sabato 12 agosto 2023, all'ospedale Grassi di Ostia: un paziente ha dato in escandescenze e si è scagliato contro medici e infermieri. Erano le 11 di questa mattina quando un paziente, un ragazzo di 31 anni, ha dato in escandescenze e si è gettato sul personale sanitario della struttura. L'uomo ha afferrato uno dei primi strumenti che ha trovato vicino a sé, un paio di forbici chirurgiche, e le ha utilizzate per minacciare medici e infermieri.

La colluttazione con un medico

Vista la situazione, mentre il trentunenne stava ancora brandendo le forbici chirurgiche, un medici gli si è avvicinato per cercare di disarmarlo. Nel frattempo sono state allertate le forze dell'ordine ed è scattato l'allarme: in breve tempo, i poliziotti sono riusciti a raggiungere la struttura ospedaliera. Fra il paziente in escandescenze e il medico che ha provato a disarmarlo è nata una colluttazione. Poco dopo, arrivati gli agenti della polizia, l'uomo è stato costretto a consegnare l'arma ed è stato bloccato.

L'arresto

Il trentunenne, dopo aver consegnato l'arma, è stato bloccato dai poliziotti che lo hanno arrestato e portato in questura. Una volta in commissariato, gli è stato convalidato l'arresto. Il medico che aveva provato a disarmarlo, con il quale ha avuto una colluttazione, invece, è stato prontamente soccorso e ha riportato alcune ferite giudicate guaribili con 30 giorni di prognosi.

Purtroppo il numero di aggressioni al personale medico sanitario continua ad essere preoccupante. Dopo regolari richieste, nei giorni scorsi è stato organizzato un presidio di polizia attivo 24 ore su 24 all'ospedale San Camillo di Roma.