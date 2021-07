All'ospedale dei Castelli è stata inaugurata una nuova sala parto in acqua. Sarà la prima al cento sud Italia con un allestimento a così alta tecnologia. A presentarla è stato il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, insieme all'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato: "Oltre il Covid, la più grande tragedia è il calo della nascite in Italia. Il fatto di rendere accogliente e sicuro un luogo come questo può contribuire a far sentire le neo-mamme a proprio agio: il momento della nascita deve essere sì di grande gioia, ma anche di sicurezza. Il messaggio oggi è questo: all’ospedale dei Castelli c’è un nuovo punto di eccellenza”, le parole di D'Amato.

Come funziona la nuova vasca per il parto in acqua dell'Ospedale dei Castelli

Secondo il direttore di Ostetricia e ginecologia della Asl Roma 6, Francesco Barletta, questa nuova sala potrà attrarre anche le mamme di Roma e non solo quelle dei Castelli Romani. Le neo-mamme potranno utilizzare un grande letto, tondo, per prepararsi e rilassarsi. Accanto ad esso ci sarà la vasca e qualche metro avanti, dall'altra parte della stanza, ci sarà tutta l'attrezzatura tecnica per i sanitari. "Questo è un servizio offerto al territorio, che non è una realtà d'elite, è per tutta l'utenza. Dal punto di vista dell'allestimento è una realtà unica per il Centro-Sud, e ci sono già donne prenotate che presto verranno a partorire qui. Per fare questo lavoriamo in sicurezza ma dobbiamo fare anche in modo che sia naturale, perché è il giorno del parto, uno dei momenti più belli della vita di una donna, di una coppia", ha spiegato Barletta.