Ordina la cena e per non pagarla minaccia il corriere con pistola e pitbull: arrestato 35enne Dovrà rispondere di rapina un 35enne, che ha ordinato la cena a domicilio per poi minacciare il corriere che gliel’ha portata, pretendendo di prenderla senza pagare. Gli ha puntato contro una pistola e aizzato il putbull.

Ha minacciato un corriere alla consegna sull'uscio di casa, per farsi dare la cena senza pagare. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, lunedì 27 novembre, in un appartamento in via Cecchin, zona Cinecittà a Roma. I carabinieri hanno fermato un uomo di trentacinque anni per il reato di rapina. Il giudice ha convalidato la misura di custodia cautelare. Secondo le informazioni apprese l'uomo aveva deciso di ordinare la cena con delivery, per gustarsela comodamente a casa. Ma quando il fattorino ha suonato alla porta pronto con il piatto caldo, lui ha pensto bene di prenderselo senza dargli i soldi in cambio.

Gli ha puntato contro una pistola e aizzato il pitbull

Aperta la porta di casa il trentacinquenne ha aggredito l'uomo delle consegne, puntandogli contro una pistola, chiedendogli di consegnargli subito ciò che aveva ordinato e aizzandogli contro il pitbull. La vittima spaventata gli ha consegnato la cena. Il trentacinquenne arrestato era una persona che da quanto si apprende si trovava già in prova ai servizi sociali. Dopo aver minacciato il corriere l'uomo è rientrato in casa e si è chiuso la porta alle spalle.

Arrestato per rapina

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento delle forze dell'ordine sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Hanno bussato alla porta di casa del trentacinquenne e lo hanno fermato. Il fermo è stato poi convalidato. I militari hanno perquisito l'abitazione in cui al suo interno hanno trovato e sequestrato la pistola con quale il corriere è stato minacciato, una replica, un coltello e un manganello.