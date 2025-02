video suggerito

Operaio travasa dall’acido solforico e resta intossicato: soccorso per gravi problemi respiratori Un operaio 44enne ha gravi problemi respiratori, dopo aver inalato dell’acido solforico, che stava travasando. Accertamenti di carabinieri e Spresal nell’azienda. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura in un'azienda di Patrica, in provincia di Frosinone, dove un operaio di quarant'anni è rimasto intossicato dall'acido solforico. L'episodio è successo nella tarda mattinata di ieri, domenica 16 febbraio. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro, ancora in corso di accertamento le cause che l'hanno provocato, da capire se si potesse evitare.

Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i fatti l'operaio stava lavorando all'interno dell'azienda e stava travasando dell'acido solforico, altamente corrosivo, utilizzato di solito per la produzione di fertilizzanti, di prodotti chimici, nella lavorazione dei metalli e nell'industria alimentare.

L'operaio in ospedale per gravi problemi respiratori

Non è chiaro cosa sia successo, ma ha inalato l'acido, che gli ha provocato gravi problemi respiratori. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i colleghi che erano di turno con lui. Hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Mentre aspettavano i soccorritori sono rimasti con lui e non lo hanno lasciato solo. Il personale sanitario arrivato nell'azienda lo ha preso in carico e trasportato all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dov'è stato affidato alle cure dei medici.

Accertamenti sulla dinamica

Il quarantaquattrenne è stato sottoposto alle terapie necessarie e da quanto si apprende, anche se è grave, non rischia di morire. Presenti nell'azienda i carabinieri della Compagnia di Anagni e gli ispettori dello Spresal, che hanno svolto gli accertamenti di competenza, ricostruito la dinamica dell'incidente e ascoltato i colleghi, per cercare di individuare eventuali responsabilità. Sono in corso le verifiche necessarie, per capire se l'incidente poteva essere evitato e se l'operaio al momento dei fatti fosse messo nelle condizioni di lavorare in maniera sicura con i dispositivi di protezione adeguati.