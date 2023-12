Operaio si sente male e muore mentre lavora in un cantiere edile Nulla da fare per l’operaio 50enne che ha avuto un infarto ed è morto in un cantiere a Morena.

Un operaio è morto in un cantiere edile in via dei Sette Metri in zona Morena all'altezza dell'incrocio con via Vigne di Morena nel VII Municipio di Roma Capitale. I drammatici fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre. Vittima un uomo di cinquant'anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 11 e l'operaio era al lavoro come al solito, quando improvvisamente ha avuto un malore, presumibilmente un infarto, e si è accasciato a terra.

Eliambulanza atterrata a Morena

A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il Numero unico delle Emergenze 112. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario, date le condizioni di salute dell'operaio che sono parse fin da subito gravissime è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata in un terreno poco distante dal cantiere edile in cui si trovava il cinquantenne.



Inutile il massaggio cardiocircolatorio

Il personale sanitario ha soccorso l'operaio e ha cercato di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito. Presenti i carabinieri di competenza territoriale della Compagnia di Castel Gandolfo, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, ascoltando alcuni testimoni. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Tor Vergata e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Verrà riconsegnata alla famiglia, per la celebrazione dei funerali.