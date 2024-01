Operaio muore al lavoro schiacciato da una gru in un’azienda agricola di Maccarese: aveva 29 anni Incidente fatale per un operaio di appena 29 anni morto dopo essere rimasto schiacciato da una gru a Maccarese, nel litorale romano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Stava effettuando dei lavori di manutenzione ad una gru quando i cavi che reggevano il macchinario hanno ceduto. Per lui, un operaio di 29 anni che lavorava in un'azienda agricola di Maccarese, sul litorale romano, non c'è stato nulla da fare: il ragazzo è stato schiacciato dalla gru ed è morto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 gennaio 2024, verso le ore 15. I colleghi che si trovavano con lui hanno fatto scattare immediatamente l'allarme, ma per l'operaio ventinovenne era già troppo tardi.

L'incidente: operaio 29enne morto schiacciato da una gru

Si trovava sotto alla gru quando le corde che la reggevano si sono spezzate. E lui, operaio ventinovenne che lavorava per un'azienda agricola di Maccarese, è stato completamente investito dal macchinario, che lo ha schiacciato e ucciso. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno subito tentato di rianimare il ragazzo, ma senza riuscirci: sono poi stati costretti a dichiararne il decesso.

L'arrivo dei carabinieri e gli accertamenti

Oltre ai medici e ai paramedici del 118, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della vicina stazione di Fregene, nel comune di Fiumicino e gli agenti del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl di Roma 3. Per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità di quanto accaduto, sono state aperte le indagini. Nel frattempo la salma del ventinovenne è stata messa a disposizione della magistratura: sul corpo è stata disposta l'autopsia.